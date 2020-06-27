Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ – Организаторов мирных собраний в Казахстане могут обязать носить зеленые жилеты, передает корреспондент агентства.

«Формами отличительных знаков организатора мирных собраний являются жилет или наклейка. Жилет является формой отличительного знака организатора мирных собраний. Описание жилета: 1) цвет – темно-зеленый, однотонный; 2) на задней части располагается надпись «ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ», «ОРГАНИЗАТОР», — говорится в приложении к проекту приказа министерства информации и общественного развития Казахстана.

Также уточняется, что размер надписи: «ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ», «ОРГАНИЗАТОР» – высота букв не менее 60 мм, ширина буквы не менее 50 м, толщина шрифта не менее 12 м.

Надпись изготавливается шрифтом Arial из светоотражающей ткани белого или серебряного цвета.

«Наклейка является формой отличительного знака организатора мирных собраний. Описание: 1) наклейка на спину представляет собой форму прямоугольника шириной не менее 280 мм, высотой не менее 100 мм; 2) цвет фона – темно-зеленый, однотонный; в центре располагается надпись «ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ», «ОРГАНИЗАТОР». Размер надписи: «ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ», «ОРГАНИЗАТОР» – высота буквы не менее 40 мм, ширина буквы не менее 30 мм, толщина шрифта не менее 12 мм. Надпись изготавливается шрифтом Arial из светоотражающей ткани белого или серебряного цвета», — сказано в приложении.

Напомним, 25 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал

Закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», а также Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».