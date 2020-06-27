Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ — Сильные дожди с грозами ожидаются местами на большей части Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с циклоном и связанные с ним атмосферными фронтами пройдут дожди, местами – сильные, с грозами, возможен град. Лишь в западной части РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге с пыльной бурей, на севере ночью и утром – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, дождь, временами сильный. Временами гроза, днем возможен град. Ветер северный, северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью +10+12.

В Алматы переменная облачностьднем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе 12 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +17+19.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +18+20.

В Акмолинской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28/ метров в секунду, местами возможен град, ночью и утром — туман. Днем +10+15, ночью +7+12.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, ветер 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, возможен град, шквал. Днем +29+34, ночью +12+17.

В Карагандинской области кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18 (на юге +23), ночью +13+18 (на севере +10).

В Алматинской области днем ожидается дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +24+29, ночью +15+20.

В Туркестанской области дождь с грозой, ветер 15-20, порывы до 25 метров в секунду, шквал, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +17+22.

В Павлодарской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду, шквал, возможен град. Днем +24+29, ночью +14+19.

В Жамбылской области дождь с грозой, ветер 15-20, 23-28 метров в секунду, шквал, возможен град, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+88, ночью +17+22.

В Костанайской области дождь с грозой, 15-20 метров в секунду, град. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, днем усиление ветра 15-20, 23-28 метров в секунду, шквал, возможен град. Днем +14+19, ночью +5+10.

В Мангистауской области без осадков, 15-20 метров в секунду. Днем +24+99 (на юге +32), ночью +15+12 (на севере +12).

В Атырауской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Кызылординской области дождь с грозой, ветер 15-20, местами 25 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Актюбинской области днем кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22 (на юге +25), ночью +5+10 (на юге +13).

В Западно-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27 (на юге +30), ночью +8+13 (на юге +16).

«В ближайшие трое суток в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на отдельных горных реках востока и юго-востока республики возможны подъемы уровня воды», — предупредили синоптики.