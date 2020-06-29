Более 17 тонн СИЗ и средств дезинфекции в качестве гумпомощи получил Казахстан от ОАЭ

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ — Более 17 тонн средств индивидуальной защиты (СИЗ) и средств дезинфекции в качестве гуманитарной помощи получил Казахстан от Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«В город Нур-Султан прибыла гуманитарная помощь из Объединенных Арабских Эмиратов. Медицинское имущество передано министерству обороны Казахстана командованием Вооруженных мил ОАЭ и доставлено военным бортом. На безвозмездной основе переданы медицинские защитные костюмы, маски, перчатки и средства дезинфекции. Общий вес груза составляет 17,7 тонн», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В ведомстве напомнили, что гуманитарная помощь является общепринятой международной практикой оказания взаимной поддержки.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации все государства мира взаимно обращаются за различного вида помощью вне зависимости от социально-экономического потенциала и географической отдаленности», — резюмируется в сообщении.