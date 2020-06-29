ИП и ТОО на «упрощенке» освобождаются от уплаты налога в размере 3% на три года

Алматы. 29 июня. КазТАГ — Валентина Владимирская. ИП и ТОО, применяющие специальные налоговые режимы (СНР) на основе упрощенной декларации, освобождаются от уплаты налога в размере 3% с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года, постановило правительство РК.

«Согласно ст. 57-4 закона РК «О введении в действие Налогового кодекса РК» ИП и ТОО, применяющие СНР на основе упрощенной декларации освобождаются от уплаты налога 3% в период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года, если являются субъектами микро- малого предпринимательства, в том числе плательщиками единого земельного налога, но при этом, не занимается оборотом наркотиков, радиоактивных материалов, производством и оптовой реализацией подакцизной продукции и полезных ископаемых, хранением зерна на хлебоприемных пунктах, проведением лотереи, игорным бизнесом, банковской и страховой, аудиторской, охранной, внешнеэкономической деятельностью и профдеятельностью на рынке ценных бумаг, розничной реализацией отдельных видов нефтепродуктов или связанной с оборотом гражданского и служебного оружия, не является кредитным бюро, недропользователем», — говорится в постановлении правительства РК от 20 апреля 2020 года № 224 «О дальнейших мерах по реализации указа президента РК от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения».

По официальным данным, ИП обязан в свою пользу исчислять и уплачивать ежемесячно: ОПВ в размере 10% от получаемого дохода, который должен приниматься в размере не менее 1 МЗП и не более 50-кратного МЗП, взносы на ОСМС в размере 5% от 1,4-кратного МЗП, социальные отчисления в свою пользу 3,5% от получаемого дохода, который должен приниматься в размере не менее 1 МЗП и не более 7-кратного МЗП.

При этом, поправочный коэффициент «0» при исчислении социальных платежей за ИП в свою пользу не применяется.

Также, ТОО являясь юрлицом, имеющим исполнительный орган – директора, который, по закону признается работником, даже если является и учредителем ТОО, ему должна быть установлена зарплата, с которой нужно исчислять и удерживать: ИПН у источника выплаты 10%, ОПВ — 10% от зарплаты, которая не должна превышать 50-кратный размера МЗП, социальные отчисления 3,5%, при этом, объект исчисления должен приниматься в размере не менее 1 МЗП и не более семикратного МЗП, отчисления на ОСМС — 2%, взносы на ОСМС — 1%, при этом, объект исчисления не должен превышать 10-кратный размер МЗП.

При этом, в соответствии с положениями п.1 постановления установлен поправочный коэффициент «0» к ставкам: ИПН, удерживаемого у источника выплаты, ИПН, уплачиваемого самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой, социального налога, ОПВ, ОППВ, социальных отчислений, взносов и отчислений на ОСМС, за исключением уплачиваемых ИП за себя.

Положения этого пункта применяются к налогоплательщикам и их работникам: лицам, занимающихся частной практикой, и субъектам микро, малого или среднего бизнеса, работающим по перечню видов деятельности согласно приложению 1 к постановлению, по обязательствам, срок уплаты по которым наступает с 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года.

ТОО или ИП, работающие по перечню видов деятельности: розничная торговля автомобилями и легким автотранспортом, автодеталями, техобслуживание и авторемонт, розничная торговля, кроме аптек и торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями, услуги грузового автотранспорта и услуги по переезду, услуги авиапассажирские, аэропортов, гостиниц, ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, издание программного обеспечения, показ кинофильмов, компьютерное программирование, аренда и управление недвижимостью, за исключением аптек и розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями, деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность сан-эпидорганизаций, туристских агентств и операторов, дошкольное, начальное и среднее частное образование, деятельность частных больниц, санаторно–курортных организаций, врачебной практики и стоматологии, концертных и театральных залов, фитнес-клубов, стирки и химчистки, услуги парикмахерских и салонов красоты, могут применять коэффициент «0» к ставкам соцналога, ИПН, удерживаемого у источника выплаты, ОПВ, соцотчислений, взносов и отчислений на ОСМС.