Поправки в акты по вопросам улучшения бизнес-климата подписал Токаев

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ — Поправки в акты по вопросам улучшения бизнес-климата подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, 18 июня сенат парламента РК принял в двух чтениях Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».