Районный суд в Алматинской области закрылся на карантин

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Алматы. 29 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Талгарский районный суд Алматинской области закрыт на карантин, подтвердили в пресс-службе Алматинского областного суда.

«Не все судьи заболели, точное количество сказать не могу, но суд закрыт на карантин», — сообщили в пресс-службе в понедельник.

При этом в пресс-службе отметили, что Алматинский областной суд открылся после карантина и работает со строжайшим соблюдением всех карантинных мер.

«Очень строгий карантин сохраняется в здании суда. Половина специалистов на удаленке, судьи ходят на работу, рассматривают дела в онлайн-режиме», — сообщили в пресс-службе.

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