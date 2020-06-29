Токаев подписал Административный процедурно-процессуальный кодекс РК

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Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК) РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, 18 июня сенат парламента РК одобрил в первом чтении проект Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК) РК и проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан».

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