Токаев подписал Административный процедурно-процессуальный кодекс РК

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК) РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, 18 июня сенат парламента РК одобрил в первом чтении проект Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК) РК и проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан».