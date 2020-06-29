Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил на 50% увеличить количество коек и решить вопрос обеспечения лекарствами, сообщает пресс-служба Акорды.

«Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии», — сказал Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции (КВИ) в понедельник.

Для этого, как отметил президент, «регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины».

«Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами», — сказал Токаев.