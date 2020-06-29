Алматы. 29 июня. КазТАГ — Власти Алматы признали нехватку автобусов, передает корреспондент агентства.

«Действительно, сейчас имеются проблемы с количеством подвижных единиц, на некоторых маршрутах обеспечен выход на линию лишь на 60%. Сейчас управлением ведутся работы и в скором времени проблемы будут решены за счет поставки новых и выхода резервных автобусов. При этом с действующих маршрутов автобусы сниматься и перенаправляться на данные маршруты не будут», — сообщили в пресс-службе управления городской мобильности Алматы в понедельник.

В ведомстве назвали причину нехватки автобусов в Алматы.

«ТОО «АвтоТрансГаз» уведомило управление городской мобильности о прекращении своей деятельности в январе текущего года. Стоит отметить, что закрытие компаний – это абсолютно нормальный бизнес-процесс. Часть автобусов требовали замены, к чему компания была не готова и приняла решение об уходе с рынка. Планировалось передать их маршруты другим перевозчикам, которые должны были закупить новые автобусы, однако из-за пандемии процесс закупа и поставки автобусов был перенесен. На сегодня 12 маршрутов, которые обслуживала компания, были переданы другим перевозчикам, у которых имеются резервные автобусы», — пояснили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что ТОО «АвтоТрансГаз» обслуживал такие маршруты, как 3, 16, 29, 29-р, 34, 47, 50, 85, 106, 107, 112, 126, которые передали другим автоперевозчикам, кроме школьного 108Ш.

«Уважаемые пассажиры, с сегодняшнего дня маршруты: 16, 29, 29-р, 34, 47, 50, 85, 106, 112 и 126 обслуживает ТОО «АлматыЭлектроТранс», маршрут 3 – ТОО «СитиБас», маршрут 107 – ТОО «Бату Тревел», маршрут 108Ш – школьный пока не работает», — говорится в сообщении Almaty Avtobustary.

Отметим, что алматинцы в различных соцсетях жалуются на долгое ожидание автобусов.