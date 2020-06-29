Высокопоставленные чиновники получили выговор и замечания от Токаева

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Алматы. 29 июня. КазТАГ – Высокопоставленные чиновники получили выговор и замечания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Глава государства Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции отметил, что многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности. В связи с этим за упущения в работе Президент объявил выговоры акимам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей М. Айтенову, О. Оразалину и А. Скакову, руководителю межведомственной комиссии Е. Тугжанову. Замечания вынесены акимам городов Нур-Султана и Алматы А. Кульгинову и Б.Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиеву», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Также Токаев подчеркнул, что это касается руководителей всех областей.

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