Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Алматы. 29 июня. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1747,6.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 14,5.

Стоимость унции золота в евро составила 1559,91 (-10,12), а в британских фунтах – 1414,51 (-6,1).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.