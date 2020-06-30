Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ — «Абаевские чтения» прошли в Швейцарии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В рамках празднования 175-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева посольство Казахстана в Швейцарии организовало open-air мероприятие – «Абаевские чтения» с участием представителей академической среды из Университета Цюриха, швейцарцев, увлекающихся творчеством Абая, студентов из Казахстана, обучающихся в Швейцарии, казахской диаспоры и друзей посольства», — говорится в сообщении во вторник.

В ведомстве уточнили, что мероприятие прошло в живописном пригороде Люцерна у старинного замка Мегган, окруженного Альпами и знаменитым Люцернским озером.

«Абай для казахского народа является, как Толстой для русских, Шекспир для англичан, Гете для немцев. И если мир будет знать об Абае и его вкладе в казахскую культуру и литературу, то мы можем говорить о том, что казахская литература заняла свою важную нишу в мировой классической литературе», — отметил посол Казахстана Алибек Бакаев.

Руководитель кафедры антропологии и социальных наук Цюрихского Университета, профессор Петер Финке, владеющий казахским языком, отметил, что творчество Абая имеет большую ценность для казахской литературы и истории.

«Гости мероприятия, знакомые с творчеством великого поэта, прочитали произведения Абая на казахском, французском и немецком языках», — резюмируется в сообщении.

Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года. В 2020 году в Казахстане празднуют его 175-летие – юбилей великого поэта отмечается на государственном уровне.