Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев госпитализирован с пневмонией

Алматы. 30 июня. КазТАГ – Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев госпитализирован с пневмонией, сообщают кыргызские СМИ.

«29 июня Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него взят ПЦР-анализ на COVID-19. Он показал отрицательный результат. В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего бывшему президенту поставлен диагноз «внебольничная двусторонняя пневмония». Врачи приняли решение о переводе Алмазбека Атамбаева в больницу на стационарное лечение», — сообщили в ГКНБ Кыргызстана во вторник.

Отмечается, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.

Напомним, 23 июня Атамбаев был признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.