Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев госпитализирован с пневмонией

Новости 14 0
Славяне и тюрки против застоя Славяне и тюрки против застоя
1691

Алматы. 30 июня. КазТАГ – Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев госпитализирован с пневмонией, сообщают кыргызские СМИ.

«29 июня Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него взят ПЦР-анализ на COVID-19. Он показал отрицательный результат. В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего бывшему президенту поставлен диагноз «внебольничная двусторонняя пневмония». Врачи приняли решение о переводе Алмазбека Атамбаева в больницу на стационарное лечение», — сообщили в ГКНБ Кыргызстана во вторник.

Отмечается, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.

Напомним, 23 июня Атамбаев был признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

Похожие материалы:

  1. Экс-президента КР Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы
  2. Осужденный экс-президент КР Атамбаев стал фигурантом еще одного уголовного дела – адвокат
  3. Глава минздрава Елжан Биртанов госпитализирован с коронавирусом
  4. Бывшего премьер-министра Кыргызстана приговорили к 18 годам колонии
  5. Широкие контрольно-разрешительные функции МНЭ РК сочли условиями для коррупции

Новости партнеров

Загрузка...