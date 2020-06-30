Алматы. 30 июня. КазТАГ — Мониторинговую группу создали на фоне дефицита лекарств в аптеках Алматы, сообщает пресс-служба департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и острых респираторных вирусных заболеваний, обеспечения безопасности населения Алматы при осуществлении фармацевтической деятельности в период карантина, постановляю: 1. Департаменту комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК совместно с управлением предпринимательства и инвестиций Алматы и ОЮЛ «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан» создать мониторинговую группу», — говорится в постановлении «О создании мониторинговой группы обеспеченности лекарственными средствами аптечных организаций города Алматы», подписанном главным санврачом Алматы Жандарбеком Бекшиным во вторник.

Согласно документу, мониторинговая группа ежедневно должна проводить мониторинг наличия лекарственных средств в аптеках Алматы.

«Мониторинг проводить по 41 торговым наименованиям лекарственных средств. Аптечным организациям Алматы ежедневно до 17.00 предоставлять информацию о наличии лекарственных средств согласно утвержденного списка (…) на электронный адрес g.baidavletova@dsm.gov.kz. Руководителям аптечных организаций строго соблюдать предельные розничные цены на лекарственные средства. Настоящее постановление обязательно для исполнения аптечными организациями», — следует из постановления.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя департамента Мурата Мухамедярова.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания», — резюмируется в документе.