Полностью интегрировать информсистемы госорганов планируют в РК до конца 2020 года

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Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Полностью интегрировать информационные системы государственных органов планируют в Казахстане до конца 2020 года, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Задачей до конца текущего года является 100% интеграция информационных систем государственных органов и оказание не менее 90% государственных услуг онлайн», — сообщил Даленов во вторник на заседании правительства.

По его словам, на сегодня реализовано 344 интеграций информационных систем госорганов.

«Автоматизируются государственные услуги. Сроки оказания услуг сокращены в три раза. Реализуется проект Smart Bridge. Упрощен процесс взаимодействия между системами госорганов и частным бизнесом», — добавил министр.

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