Создана спецкомиссия по расследованию схода вагонов на ж/д станции в Жамбылской области

Тараз. 30 июня. КазТАГ — Создана специальная комиссия по расследованию схода вагонов на ж/д станции в Жамбылской области, передает корреспондент агентства.

«30 июня в 01.30 на станции Шокпар в грузовом поезде №2950 при скорости 45 км/ч по прибытию на второй путь произошел сход дух вагонов (цистерна, платформа) с возгоранием бензина из цистерны (собственник цистерны ТОО «РТС «Holding»). Габарит имеется. Движение поездов приостановлено из-за возгорания бензина. Жертв и пострадавших нет. Задержаны шесть пассажирских поездов. В 03.40 пожар локализован силами пожарных машин ДЧС Жамбыльской области и пожарного поезда станции Шу. Предварительной причиной схода прослужил излом средней части оси колесной пары цистерны. Создана специальная комиссия по расследованию данного случая», — сообщили в пресс-службе АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (АО «НК «ҚТЖ») во вторник.

Ранее сообщалось, что цистерна с ГСМ загорелась

после опрокидывания на ж/д станции в Жамбылской области.