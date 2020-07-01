Казахстан готовится к биржевой торговле ГСМ 01.07.2020 19:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 125 0 Экономист Нуржан Бегалин о специфике торговли нефтепродуктами через биржу Похожие материалы: Казахстан готовится к поэтапному введению маркировок на сигареты и табачную продукцию Нур-Султан готовится к масштабной дезинфекции Акимат Нур-Султана готовится к празднованию Дня города в условиях коронавируса Казахстан модернизировал два своих самолета Су-27 Казахстан возобновляет авиасообщение еще с 11 странами