Расхождение данных о смертности от коронавируса признал минздрав Казахстана

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Расхождение данных о смертности от коронавирусной инфекции (КВИ) признало министерство здравоохранения Казахстана, передает корреспондент агентства.

«На самом деле данный факт (расхождение данных о смертности от КВИ – КазТАГ) имеет место быть, потому что мы публикуем данные о летальных случаях только после того, как проходят на региональном уровне комиссии по разбору летальных исходов, и уже после предоставления протокола такой комиссии мы информируем о том, что данный летальный случай произошел. Поэтому данные в регионе, они могут быть чуть-чуть свежее, чем у министерства здравоохранения, мы ожидаем, когда к нам официально поступят результаты разбора летальных исходов», — сказала в среду на брифинге вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

По последним официальным данным в Казахстане от коронавируса умерли 188 человек.