«В ожидании выборов: по силам ли казахстанцам что-то изменить?». «Нужны ли Казахстану мировые рейтинги вузов?». «Новый протокол лечения КВИ: меньше антибиотиков, больше противовирусных, раньше выписка». «Медики увольняются, больницы в поисках кадров»

Сетевой Казахстан 1 июля 2020г.

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Дружба крепкая не сломается» — Интервью президента Казахстана К.-Ж.ТОКАЕВА казахоязычной газете «Ана тiлi» вызвало оживленную реакцию в местных и российских СМИ. Причина столь пристального внимания к президентским оценкам очевидна – Казахстан является стратегическим, ключевым партнером России на постсоветском пространстве. Именно поэтому любой программный текст, озвученный лидером дружественной державы, становится предметом тщательного анализа и оценки со стороны российского экспертного сообщества и политического класса.

Марат ШИБУТОВ – «Нужны ли Казахстану мировые рейтинги вузов?» — В Казахстане сейчас проходит дискуссия о том, насколько нужны вузам международные рейтинги, и стоит ли под иностранные мерки казахстанским учебным заведениям подстраиваться. На мой взгляд, ориентироваться лучше на национальные рейтинги, которые измеряют лишь внутри страны – просто больше половины специальностей вузов имеют четкую страновую специфику и не имеют ценности вне страны. Сейчас в Казахстане более-менее приемлемый рейтинг делает НПП «Атамекен», потому что ориентируется на трудоустройство выпускников в первую очередь. Так что суть и роль международных рейтингов, их сравнение с национальными рейтингами – это всего лишь разница ориентации на мировой и на страновой рынки труда.

CAMONITOR . KZ . «В ожидании выборов: по силам ли казахстанцам что-то изменить?» — Судя по всему, очередные выборы в парламент РК и в маслихаты уже не за горами. Для казахстанского общества крайне важно, чтобы они прошли цивилизованно и демократично. В этой связи возникают вопросы, которые мы решили задать известным отечественным экспертам. Марат ШИБУТОВ, политолог: «Без поддержки гражданского общества у оппонентов «Нур Отана» шансов нет». Еркин ИРГАЛИЕВ, политконсультант, исполнительный директор Западного регионального филиала научно-образовательного фонда «Аспандау»: «Пришло время собирать камни». Нурул РАХИМБЕК, общественный деятель: «В международной практике это называется фасадной демократией».

«ОСМС: бьют в России — делаем выводы для Казахстана» — Эпидемия коронавируса вскрыла множество системных недостатков казахстанской медицины, причем на всех ее уровнях. Одной из первых дала сбой программа Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), которая уже с 1 июля должна полноценно вступить в силу. Сегодня у нас в гостях эксперт в сфере здравоохранения Али НУРГОЖАЕВ, с которым мы попытаемся разобраться, что же не так с этим одиозным проектом, почему он не выдерживает испытание пандемией и можно ли изменить ситуацию к лучшему.

CARAVAN . KZ . «Ученье и труд всё перетрут: как станут учиться дети в Казахстане при второй волне коронавируса» — Министерство здравоохранения не исключает, что к осени можно ожидать очередную вспышку коронавирусной инфекции. В этой связи появились слухи, что, возможно, в сентябре дети вновь будут обучаться дистанционно. Как в таком случае будет организован учебный процесс? Какие задачи еще предстоит решить для улучшения качества образования? Об этом и многом другом мы решили узнать у руководителя управления образования города Алматы Ляззат ЖЫЛКЫБАЕВОЙ.

TIME . KZ . «Когда все дома» — Сколько коек и аппаратов ИВЛ будет развернуто в больницах, чтобы спасти больных коронавирусом? Какие меры предпримут, чтобы расширить охват населения ПЦР-тестированием? Когда в аптеках страны вновь появятся жаропонижающие и противовирусные препараты? На эти и другие вопросы во вторник на своем первом брифинге ответил новый министр здравоохранения Казахстана Алексей ЦОЙ.

«И вновь — большая перемена» — Казахстанских первоклассников со следующего года ждут новые предметы, которые должны научить информационной безопасности, “гигиене” в интернете, распознаванию угроз в мировой паутине и другим современным навыкам. Так в правительстве решили развивать у граждан, начиная уже с 6-летнего возраста, цифровую грамотность. Ожидается, что к 2030 году уже три миллиона выпускников школ и вузов будут иметь глубокие знания в IT-сфере.

FORBES . KZ . «Новый протокол лечения КВИ: меньше антибиотиков, больше противовирусных, раньше выписка» — Внесены дополнения в клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Это 10-я редакция протокола. О важных изменениях в способах лечения коронавируса, применяемых в Казахстане, рассказала на своей странице в «Фейсбуке» вице-министр здравоохранения Людмила БЮРАБЕКОВА… Кроме того, сообщает Бюрабекова, разработчиками протокола (а это ведущие инфекционисты, пульмонологи и другие клинические специалисты РК) внесены предложения по применению противовирусных препаратов у пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 на амбулаторном уровне до госпитализации в инфекционный стационар. Имеются в виду такие препараты, как гидроксихлорохин («лекарство Трампа») и лопинавир/ритонавир (алувия, средство для лечение ВИЧ).

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Дефицит врачей: медики увольняются, больницы в поисках кадров» — Дефицитный список тестов, лекарств, мест в больницах и средствах защиты для врачей пополнили сами медики. Здравоохранение сейчас испытывает настоящий кадровый голод. Инфекционисты, пульмонологи, лаборанты, фельдшеры и медсестры теперь на вес золота. Правда, зарплаты, которые им предлагают, далеки от блеска драгметалла. Пока главврачи больниц и стационаров, хватаясь за голову, ищут кадры, врачи увольняются. Их просто все достало – условия, зарплата, неблагодарность руководства, обвинения в свой адрес.

«Бросаю, где хочу: как маски и перчатки заполонили улицы казахстанских городов» — Использованные медицинские маски заполонили улицы городов! Их кидают мимо урн, в реки и арыки. Хотя врачи предупреждают, что они могут нести риски заражения. Экологи же тревожатся за отравление почвы и воды. Корреспондент Azattyq Rýhy вместе с экспертами разбирался, каким образом следует утилизировать медицинские средства защиты.

LITER . KZ . «Какими аналогами можно заменить дефицитные противовирусные лекарства в Казахстане» — Заместитель генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств Ержан ЖУНИСОВ рассказал, какие аналоги можно использовать для лечения COVID-19 вместо тех, которые закончились в аптеках. С его слов, некоторые врачи выписывают рецепты по торговому названию лекарственного препарата. Например, Азитромицин. Но это тот же Сумамед, Зинтак, Зитрокс. Эти лекарственные препараты являются аналогами, то есть содержат одно и тоже действующее вещество.

TENGRINEWS . KZ . ««Вы сами отравляете свой организм». Крик души фармацевта из Нур-Султана» — Фармацевт Диана БОБЕССО из Нур-Султана наблюдает очередной карантинный ажиотаж — люди без разбора скупают лекарства. Особенно ее беспокоит то, что некоторые граждане просят продать им антибиотики без назначения врача. Каждый день она объясняет посетителям, что просто так пить эти препараты опасно для жизни. Одни прислушиваются, другие идут в следующую аптеку. Все, что сейчас происходит, напоминает массовый психоз. Люди боятся, в их глазах я вижу страх, они приходят в аптеку в надежде хоть как-то себя защитить. Конечно, всех их можно понять, но я считаю, что настало время всем нам трезво взглянуть на ситуацию.

365 INFO . KZ . «Как закрытие крупных магазинов сыграло против карантина» — Закрытие на выходные крупных торговых сетей дало обратный эффект, говорит политолог Замир КАРАЖАНОВ. Хотя такого результата можно было ожидать. Узнав, что в субботу закупиться не получится, люди хлынули в торговые сети в пятницу вечером. И получилось то самое столпотворение, которого вроде бы пытались избежать — У нас люди какие-то беззаботные, не оценивают всю опасность заражения. Ты же не только сам переболеешь, ты еще перезаражаешь. Но об этом мало кто думает, — говорит Каражанов. Понятно, что такими мерами власти пытались в какой-то мере заменить «большой карантин», который мы уже пережили. И понесли немалые потери. Если снова закрывать все на месяц или два, опять будет удар по экономике и людям.

AZATTYQ . ORG . ««Это настоящая безответственность». Взгляд на ход пандемии в Казахстане из США» — «Бессмысленным очковтирательством» называет казахстанец Юрий КИМ некоторые аспекты отечественной статистики COVID-19. Биотехнолог по образованию, он последние три года получает докторскую степень в США, проводя исследования в области молекулярной вирусологии. У Юрия есть возможность пристально отслеживать развитие пандемии, а также со стороны наблюдать за происходящим в эти месяцы в Казахстане. Своими мыслями и научным мнением, в частности о том, «когда всё это закончится?», он поделился с Азаттыком.

««Руки опустились». Центр для детей с ограничениями здоровья — на грани исчезновения» — Коррекционный центр для детей с ограничениями здоровья в Жезказгане приостановил работу. Причина — нехватка средств. Общественники и родители просят поддержки властей и спонсоров. Акимат советует участвовать в госзакупках, но центру ни разу не удавалось выигрывать тендер. Пока организаторы пытаются найти финансирование, дети сидят дома и «угасают».

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