14-дневный карантин в РК: Блокпостов не будет, сократятся наземные пассажирские перевозки

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Порядок перемещения между населенными пунктами с 5 июля разъяснил вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов.

«Авиасообщение между регионами будет сохранено на прежнем уровне без увеличения направления и кратности авиарейсов. Объем пассажирских и железнодородных перевозок будет сокращен. Прекращаются автобусное междугородние перевозки. Допускается передвижение личного автотранспорта между регионами. Работа общественного транспорта будет сохранена с ограничениями по времени. В справках для въезда/выезда необходимости нет. Блокпосты между городами, между регионами устанавливаться не будут», — сообщил Тугжанов на брифинге в четверг.

Напомним, с 5 июля в Казахстане на 14 дней ужесточают ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом.