Токаев подписал поправки по освобождению доходов работников негосСМИ от налогов

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по освобождению доходов работников негосударственных средств массовой информации (СМИ) от налогов, передает корреспондент агентства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», — сообщили в Акорде в четверг.

Напомним, поправки включают в числе прочего норму об освобождении от налогообложения доходов работников негосударственных средств массовой информации. Как пояснил ранее агентству КазТАГ депутат мажилиса Альберт Рау, эта мера направлена на снижение суммы налоговой нагрузки на СМИ. По его словам, подразумевается, что работодатель оставит сэкономленную сумму в зарплате работника.