Тугжанов об отмене весеннего карантина: Ошибкой не считаю, вторая волна была ожидаема

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что не считает ошибкой решение об отмене первого периода жесткого карантина, а также назвал ожидаемой текущую ситуацию с резким всплеском заболеваемости коронавирусом.

«Я в принципе это (отмену карантина весной – КазТАГ) ошибкой не считаю. Вы знаете, что введение жесткого карантина, по большому счету, именно во время чрезвычайной ситуации в стране не позволила допустить резкого взрывоопасного характера вируса в целом на начальном этапе. Необходимо было время на подготовку в целом медицинской базы, я думаю, это один самых, наверное, главных вопросов. И третье – необходимо было в целом, население было не готово – в определенной мере приучить население к соблюдению определенных санитарных норм, требований и так далее», — сказал Тугжанов на брифинге в четверг.

По его словам, «все должны понимать», что карантинные ограничения – «это временная мера».

«Страна не может постоянно жить в режиме чрезвычайного положения, экономика должна работать, граждане нашей страны должны иметь возможность и работать, граждане нашей страны должны иметь возможность и зарабатывать. Поэтому эта задача, которая изначально была поставлена – постепенное снижение карантинных требований с постепенным усилением санитарного режима, по большому счету, эти же требования, которые были – они есть, и они по большому счету остались. Даже тот взрыв, который сейчас в последнее время, вторая волна – это по большому счету было ожидаемо, поэтому мы должны были ко всем этим вопросам быть готовы», — добавил замглавы правительства.

Он отметил, что главным государственным санитарным врачом «еще 20 дней назад были подписаны конкретные указания: всем регионам, каждому акиму – от уровня заболеваемости каждого региона каждый аким принимает конкретные меры – когда уровень 2%, когда уровень 5%, когда уровень 7%».

«Все эти требования сегодня остаются, все они в силе», — заключил Тугжанов.

Напомним, с 5 июля в Казахстане на 14 дней ужесточают ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом.