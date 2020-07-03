«Казахские националисты и казахские компрадоры принесут ещё немало бед казахскому народу» 03.07.2020 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 143 0 Пётр Своик о врачевателях души из партии Нур Отан и "подарках русского народа" Похожие материалы: Бизнесмен заявил об искусственном дефиците ПЦР-диагностики на коронавирус в Казахстане «Выборы в мажилис: сценарий власти, партийный расклад и влияние коронавируса». «Риски для Казахстана возрастают». «Год на посту акима Алматы: что успел сделать Сагинтаев». «Откуда у нашей «золотой молодежи» надменность, спесь, презрение к собственному народу?» Бекшин заразился бессимптомной формой коронавируса Бердибек Сапарбаев находится на самоизоляции после заражения Биртанова «Наступит ли постназарбаевская эра и какой она будет?». «Политические репрессии и Казахстан: народ должен знать…». «Что Яков Петерс писал Сталину о письмах Рыскулова». «Русские как часть единой нации Казахстана». «Запасов Нацфонда хватит, чтобы пережить кризис»