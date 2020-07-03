Мировой спрос на нефть не восстановится до 2022 года – Goldman Sachs

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Goldman Sachs считает, что мировой спрос на нефть не восстановится до уровня докороновирусного кризиса, по крайней мере, до 2022 года, сообщает Business Insider.

«Goldman Sachs полагает, что глобальный спрос на нефть не сможет полностью восстановиться или вернуться к доконавирусному уровню, по крайней мере, до 2022 года. Восстановление будет обусловлено увеличением количества поездок на работу, поездок на личном автотранспорте и увеличением расходов на инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что мировой спрос упадет на 8% в 2020 году и восстановится на 6% в 2021 году.

По словам аналитиков, больше всего от пандемии пострадает спрос на авиакеросин из-за значительного сокращения количества рейсов.

«В отсутствие вакцины, потребители будут продолжать избегать перелетов, и эта тенденция может сохраниться в долгосрочной перспективе», — следует из публикации.

В Goldman Sachs считают, что спрос на авиатопливо не восстановится до докризисного уровня до 2023 года.

Как сообщается, быстрее всего будет восстанавливаться спрос на бензин в связи с увеличением использования личного автотранспорта. Ожидается, что к 2021 году спрос на дизельное топливо восстановится до докризисного уровня благодаря увеличению государственных расходов на инфраструктуру, однако рост популярности электромобилей в Европе помешает восстановлению спроса на дизельное топливо.