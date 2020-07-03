Усть-Каменогорск и Семей полностью закроют с 5 июля

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Усть-Каменогорск. 3 июля. КазТАГ – Усть-Каменогорск и Семей полностью закроют с 5 июля, передает корреспондент агентства.

«Для того чтобы не допустить самого негативного сценария развития события мы с 5 июля закроем города Усть-Каменогорск и Семей, сведем к минимуму передвижения людей и транспорта по городам и районам», — сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в пятницу на своей странице в социальной сети.

По его словам, «все это делается для того, чтобы не допустить контактный способ распространения коронавирусной инфекции».

«Только самоизоляция показала действенность в борьбе с СОVID-19. За весь период карантинных мер число заболевших в области было 135. И за июнь это цифра выросла до 710 человек и продолжает расти. Поэтому уже в эти выходные дни важно ограничить передвижение. Нам необходимо прервать цепь контактов. И это крайне необходимо! Чем ответственней мы подойдем к этому процессу, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни», — добавил аким ВКО.

При этом, заверил он,» будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы (по сокращенному графику).

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«Мы постараемся максимально обезопасить бизнес от последствий введенных карантинных мер. В очередной раз прошу вас с пониманием отнестись к ограничениям. Мы все помним, что происходило в европейских странах, где люди изначально со скепсисом отнеслись к ограничительным мерам. Сегодня социальная дистанция, самоизоляция, масочный режим – это минимум, что должны люди сделать для собственной безопасности. Мы же в свою очередь сделали все возможное, чтобы больницы региона были обеспечены необходимой техникой и медикаментами, а врачи – защитными комплектами. Сейчас наша общая задача – вместе соблюдать ограничительные меры и не допустить распространения вируса», — заключил Ахметов.

Напомним, с 5 июля в Казахстане на 14 дней ужесточают ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом.

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