Алматы. 3 июля. КазТАГ – Власти Алматы рассматривают ситуацию с пневмонией как проявление эпидемии, передает корреспондент агентства.

«Только за последний месяц в городе в пять раз выросло число заболеваний ОРВИ и пневмонией, что мы рассматриваем как проявление эпидемии. Соответственно, резко выросло количество обращений в скорую. Если в мае поступало порядка 2,5 тыс. звонков, то в июне – до 4 тыс. вызовов в сутки. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду выросла вдвое и составляет 19 вызовов», — сообщил в пятницу аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, «сейчас, в разгар распространения коронавируса, задействованы все возможные ресурсы городской системы здравоохранения».

«Кроме инфекционных и провизорных стационаров большую нагрузку испытывает первый фланг – служба первичной медико-санитарной помощи. Это основа оказания медпомощи, к которой все мы обращаемся в первую очередь. В сегодняшних условиях на этом уровне развернута «виртуальная инфекционная больница». В поликлиниках созданы мобильные бригады по мониторингу пациентов с симптомами и подтвержденным диагнозом COVID-19. Совместно с медуниверситетом им. Асфендиярова на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней открыли Центр мониторинга пациентов. Его задача – круглосуточное наблюдение и лечение за пациентами из группы риска. Это позволит нам минимизировать осложнения на амбулаторном уровне, особенно среди пожилых», — заверил Сагинтаев.

Напомним, по последним данным, в Казахстане за первое полугодие 2020 года пневмонией заболели 1772 человека.