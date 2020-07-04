Алматы. 4 июля. КазТАГ – По ряду направлений сократили и приостановили курсирование поездов в Казахстане с 5 июля, сообщает и.о. генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Асылхан Калдыкозов.

«С 5 июля временно приостановлено курсирование поезда сообщением Алматы-Сарыагаш (№321/322). Сокращена периодичность курсирования поездов по четырем направлениям: Алматы-Нур-Султан (№3/4) через день (вместо ежедневно); Алматы-Павлодар (№31/32) через день (вместо ежедневно); Нур-Султан-Оскемен (№67/68) через день (вместо ежедневно); Нур-Султан-Достык (№257/258) один раз в неделю (вместо двух раз в неделю)», — рассказал Калдыкозов в субботу.

Как уточняется, в соответствии с постановлением главного санврача временно приостанавливается движение пригородных поездов по 22-м маршрутам, исключаются общие вагоны по восьми маршрутам, закрываются вагоны с местами для сидения в шести поездах «Talgo».