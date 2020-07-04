Нур-Султан. 4 июля. КазТАГ – Подключение жилых объектов к центральному газоснабжению началось в Нур-Султане, сообщает управление внутренней политики города.

«В Нур-Султане к газу подключили первые социальные объекты и частные дома. В жилых массивах Коктал-1 и Железнодорожный к газу подключили Центр соцобслуживания «Шарапат», школу №29 и ряд частных домов. Техническое подключение показало готовность газораспределительных сетей к подключению частных домов и зданий к газу», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, процедура подключения других потребителей продолжится после завершения пуско-наладочных работ. Таким образом, в ЖМ «Железнодорожный» проложено 96% распределительных сетей газоснабжения. Ведутся работы по подготовке ТЭЦ-1/2, в жилых массивах — по отводу сетей непосредственно уже к домам.

«У нас в преддверии Дня столицы знаменательное событие. К нам подвели настоящий живой газ. Кто не топил печку, нас не поймет. Зимой мы не видели чистого неба над головой, все было закрыто дымом. Сейчас все изменится к лучшему. Основные жители Коктала — это пожилые люди. Им теперь будет гораздо легче, не надо будет покупать уголь и каждый раз следить за печкой», — сказала жительница ЖМ «Коктал-1» Галина Антонюк.

Аким столицы Алтай Кульгинов подчеркнул, что уже в текущем отопительном сезоне газораспределительные сети подведут к 8 тыс. домам частного сектора.

«Магистральный газопровод был проведен к столице в прошлом году — 1 тыс. км. Занимаемся проведением газораспределительных сетей внутри города, особенно в частном секторе. Газификация находится на контроле у главы государства. В этом году мы планируем подвести газораспределительные сети к 8 тыс. частным домам. Сегодня в преддверии Дня столицы к газу подключили первые социальные объекты и дома. В ЖМ Коктал 1,2, Агрогородок, Промышленный, Железнодорожный и часть Юго-Востока уже на первом этапе в текущем отопительном сезоне проведут газ. Также на газ будут переведены ТЭЦ-1/2», — сказал Кульгинов.

Отмечается, что для жителей города акиматом на бесплатной основе предусмотрены счетчики. Горожанам необходимо будет подготовить печки для подключения к газораспределительным сетям. Газификация промышленного сектора и жилых массивов пройдет в три этапа.

«Вторым этапом газ проведут в жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village и Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК). Срок реализации – 2020-2023 г. Газификация столицы позволит снизить вредные выбросы в город в шесть раз, твердых веществ – 40 тыс. тонн», — резюмируется в сообщении.

Напомним, старт строительству газопровода «Сарыарка» 11 декабря 2018 года дал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Общая стоимость строительства проекта составляет – Т267,3 млрд. Из указанной суммы Т80,3 млрд предоставляются акционерами путем вклада в уставный капитал: АО «Самрук-Казына» (Т40,15 млрд) и АО «НУХ «Байтерек» (Т40,15 млрд), Т85 млрд привлекаются путем размещения облигаций инвесторам в лице АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) и Т102 млрд привлекаются путем размещения облигаций инвесторам в лице консорциума АО «Банк развития Казахстана» (Т51 млрд) и Евразийский банк развития (Т51 млрд).

С реализацией проекта власти ожидают улучшения экологической обстановки в регионах вдоль трассы магистрального газопровода «Сарыарка» (Жезказган, Караганда, Темиртау, Астана) путем замещения угля. По предварительным прогнозам, к 2030 году уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ уменьшится на 60-70 тыс. тонн в год.

Власти Нур-Султана прогнозировали, что столичные жители смогут перейти на газ осенью 2020 года.