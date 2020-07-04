Алматы. 4 июля. КазТАГ – Жители Атырау устроили потасовку из-за акции по бесплатной раздаче лекарств, сообщает портал «Мой город».

«Ожидаемо, люди начали драться и ломиться в машину с лекарствами еще до начала раздачи, акцию отменили. Что и стоило ожидать. Лекарства не шприцы… Самый лучший вариант для организаторов — это отвезти все лекарства в поликлиники», — написал Азамат Сарсенбаев своей странице в Facebook в субботу.

Как уточняется, акция «Бесплатная раздача лекарств» по инициативе общественного объединения «Комек Атырау» в Атырау должна была начаться 4 июля в 10.00. но в результате ее отменили.

«Организаторы Акции не обеспечили должных мер безопасности и социальной дистанции. Стоит отметить, что акимат Атырау не имеет отношения к проведению данной акции. На данный момент акция отменена, организаторы будут привлечены к ответственности. Уважаемые атыраусцы! Администрация города сообщает, в регионе приняты необходимые меры по организации поставок необходимых лекарств населению в ближайшие дни! Организаторы подобных акций должны в первую очередь думать о безопасности населения! Акимат города готов рассмотреть все предложения по организации дополнительной помощи населению», — сообщили в акимате Атырау.

Также в акимате отметили, что все акции должны организовываться на законных основаниях и безопасно.