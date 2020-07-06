Токаев поздравил Назарбаева с 80-летним юбилеем

Нур-Султан. 6 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил первого президента РК Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Елюасы.

«С 80-летним юбилеем Нурсултана Назарбаева поздравили глава государства Касым-Жомарт Токаев, председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов и председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов», — говорится в сообщении в понедельник.

Токаев подчеркнул особую роль и вклад Елбасы в развитие Казахстана.

«Сегодня исторический день – 80-летие нашего Елбасы. Он – великий сын казахского народа. (…) Желаю Нурсултану Назарбаеву долгих лет жизни. Я уверен в том, что он еще принесет огромную пользу нашему народу, нашему государству», — сказал Токаев.

Напомним, 6 июля в Казахстане является государственным праздником – официально это День столицы, которая в 2019 году была переименована из Астаны в Нур-Султан – в честь первого президента.