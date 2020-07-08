Нур-Султан. 8 июля. КазТАГ – Российский гуманитарный груз прибыл в Нур-Султан, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«В продолжение совместных договоренностей по противодействию COVID-19 премьер-министра РК Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, 8 июля в Нур-Султан прибыл специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом для казахстанской стороны», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что гуманитарная помощь РФ включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты.

«Единым оператором гуманитарной помощи в Казахстане является ТОО «СК-Фармация». В ближайшее время ожидается еще несколько рейсов с гуманитарным грузом из РФ. МИД Казахстана выражает признательность правительству и братскому народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса», — сказано в сообщении.