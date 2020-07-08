В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена – Токаев

Нур-Султан. 8 июля. КазТАГ — В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена. Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос на них. В целом на закуп лекарственных препаратов, аппаратов ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее Т150 млрд. Расходование средств будет на особом контроле», — сказал Токаев в телевизионном обращении по текущей ситуации с коронавирусом в стране в среду.

По его словам, «правительство и акимы в срочном порядке проводят работу по обеспечению населения всеми необходимыми препаратами».

«Для стационаров уже закуплены лекарства для лечения около 30 тыс. госпитализированных. Это на 70% выше текущей потребности (при наличии около 18 тыс. госпитализированных). Работа продолжается. В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства: доставлено 800 тыс. упаковок парацетамола, до конца недели ожидается поставка еще 900 тыс. упаковок, 150 тыс. упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть», — проинформировал Токаев.