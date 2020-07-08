Война Миров. Обнуленный Путин на перекрестке семи дорог

Варианты поведения перед хозяином Кремля либо непопулярные, либо рискованные

Президент России Владимир Путин не любит резких движений, зато как дзюдоист второго хода способен очень долго тянуть резину перед решающим действием. У данной линии политического поведения есть как свои сильные, так и слабые моменты. С другой стороны, ситуация с Крымом в 2014 году показала, что, будучи поставлен в режим цейтнота, он способен к быстрым решениям кардинального характера. Последние поправки в Конституцию России – это заблаговременная подготовка себе плацдарма политического времени, чтобы действовать не в режиме аврала, а вдумчиво, выбирая из максимального числа возможных политических вариантов. Хороших сценариев у хозяина Кремля на текущий момент реально мало.

«Обнуление» сроков президентского правления для человека, который к 2024 году и так будет четверть века находиться у власти, выглядит несколько странно. Однако высшая государственная бюрократия и властно-финансовые группировки живут по своим законам и имеют собственные факторы, которые приводят их в состояние форсажа или разбалансировки. Гипотетическая возможность Владимира Путина избираться сколько влезет (учитывая его возраст) дает сигнал всем фигурам в правящей элите России, что преемника будет определять непосредственно он, а всем остальным сидеть на стуле ровно и внимать.

Высшая государственная бюрократия и правящая элита – это все-таки не сферические вещи в вакууме и должны каким-либо образом соотноситься с остальной частью 146-миллионной страны. Последний не то плебисцит, не то соцопрос стал новым феноменом в российской политической жизни. Фактически все необходимые поправки в Конституцию были внесены на уровне парламента, а людей просто решили спросить, что они думают по данному поводу. Согласно цифрам от ЦИК РФ, при явке в 67,97% избирателей в растяг 25 июня – 1 июля, 77,92% проголосовали за поправки и 21,27% против. Так что формально большинство населения нововведения одобряет.

Президент Путин получил свободу маневра в разновекторной для себя ситуации. Обстоятельства, при которых прошло голосование, свидетельствуют, что политическая система остается под контролем центральной власти. Однако растраченный хозяином Кремля политический капитал на повышении пенсионного возраста россиян так и не восстановился. Растет психологическая усталость населения от политического лидера, который долго занимает верховный государственный пост. Коронавирус и введенные в связи с ним карантины в шахматном порядке (в зависимости от конкретных регионов) разной степени жесткости добавили России 8 млн. новых безработных, а это уже те количественные параметры, которые требуют прямой государственной поддержки и целенаправленной политики.

Россия лишилась сверхдоходов от своей нефтегазовой отрасли, поэтому Владимиру Путину нужно в сжатые сроки принимать решения по смене экономической стратегии развития страны.

Отсутствие денег в государственной казне заставляет нервничать российских олигархов. Рядовое российское население бедное, из-за чего даже рост тарифов на ЖКХ в какой-то момент прекратился, поскольку уперся в фактор ограниченной платежеспособности. Но деньги государству нужны всегда и оно неизбежно будет их где-нибудь искать. Судя по усилению оттока капитала из России, олигархи понимают, что в той или иной степени их заставят поделиться. Данная мера будет популярной среди основной массы населения, но потенциально очень опасна лично для Владимира Путина, поскольку запросто может спровоцировать заговор в формате дворцового переворота.

В теперь уже далеком 2012 году довелось участвовать в работе круглого стола, посвященного проблемам трудоустройства молодежи Казахстана. Пока одни говорили о нехватке новых рабочих мест (особенно хорошо оплачиваемых), эксперт по фамилии Филин заявил, что все эти проблемы ерунда, поскольку Россия из-за «демографического креста» возьмет на свой рынок труда из Казахстана всех. Последующие годы показали, что помимо государственных интересов существуют еще и ведомственные. Годы шли, но получение российского гражданства для выходцев из постсоветского пространства не облегчалось, поскольку они находились в положении «корма» для всевозможных миграционных и полицейских чиновников.

На длинной линейке в годах все-таки получается, что государственный интерес ведомственный в конечном итоге перебивает. Владимир Путин подписал указ, вступающий в силу 24 июля, который кратно облегчает получение российского гражданства людям с паспортами Республики Казахстан (а еще Украины, Беларуси, Молдовы). То есть когда вопрос необходимо решать, потому что сроки подгорают, то и у полицейских с чиновниками верховная власть способна вырвать солидный кусок ресурсов прямо изо рта.

Президенту России невероятно везет в плане международной обстановки. Брутальные формы политической борьбы в США на фоне президентской гонки и коронавируса, плюс усиление противостояния Вашингтона с Пекином и углубление разлома в лагере коллективного Запада по линии «США – Евросоюз» значительно облегчают позиционирование Москвы по отношению к ведущим глобальным игрокам современного мира.

Фактор свободных рук у Кремля сильно нервирует украинскую политическую элиту. Например, экс-глава МИД Украины Павел Климкин опасается, что усиление внутренних проблем России может заставить Владимира Путина проводить более агрессивную внешнюю политику. История с Крымом уже показала, что рейтинги президента после таких актов вырастают очень стремительно. Своеобразным «горячим геополитическим резервом» для «обнуленного» хозяина Кремля сейчас выступают непризнанные республики Донбасса.

В свое время Владимир Путин отказался от политики территориального расширения России и решил остановиться на достигнутом. Но время идет, ситуация меняется и политическая целесообразность тоже не является застывшей субстанцией. Когда-то президент Путин заявлял, что повышать пенсионный возраст не будет и изменять Конституцию тоже. Однако изменились условия и, как результат, поменялось политическое поведение.

Поправками в Конституцию Владимир Путин подводит юридическую черту под «ревущими девяностыми», когда Россия с конституционными нормами о приоритете международного права над национальным законодательством была поставлена в статус полуколонии. Попутно заявляется примат консервативных ценностей вроде «брак – это союз мужчины и женщины» над правами ЛГБТ-сообщества.

Отдельно стоит остановиться на том, как президент Путин использовал окно возможностей, предоставленное ему коронавирусом и пандемией. Режим карантинов не позволил ни либералам, ни коммунистам проводить митинги протеста, тем более массовые, а всевозможные ролики в интернете правящий режим в России уже не боится, поскольку аудитория у них становится все более дробная, где целевые группы тех же патриотов и демократов мало пересекаются.

Даже наделенный дополнительным объемом властных полномочий Владимир Путин не свободен в выборе своих решений. Сегодня проблема номер один – это социально-экономическая ситуация в стране, которую необходимо исправлять к лучшему. В базовых вещах Россию поменять невозможно, а один из ее ментальных стержней гласит: у кого власть – с того и спрос.

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