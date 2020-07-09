Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ — Курсирование шести пассажирских поездов временно приостанавливают в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«В соответствии с решением государственной комиссии РК от 2 июля, постановлением главного государственного санитарного врача РК от 3 июля и на основании письма министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 8 июля в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19) временно приостанавливается курсирование следующих пассажирских поездов до отмены данного решения:

1) С 9 июля по станции «Алматы-2» №29/30 Алматы-2 – Атырау отправлением из Алматы с 9 июля, отправлением из Атырау с 11 июля;

2) С 10 июля по станции «Мангистау» №37/38 Мангистау – Нур-Султан-Нурлы жол отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 12 июля и прибытием в Мангистау с 14 июля;

3) С 10 июля по станции «Мангистау» №309/310 Мангистау – Актобе отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Актобе с 11 июля и прибытием в Мангистау с 13 июля;

4) С 10 июля по станции «Мангистау» №657/658 Мангистау – Бейнеу отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Бейнеу с 11 июля и прибытием в Мангистау с 12 июля;

5) С 11 июля по станции «Алматы-2» №77/78 Алматы-2 – Мангистау отправлением из Алматы с 11 июля, прибытием/отправлением из Мангистау с 14 июля и прибытием в Алматы с 17 июля;

6) С 13 июля по станции «Мангистау» №77/78 Мангистау – Алматы-2 отправлением из Мангистау с 13 июля, прибытием/отправлением из Алматы с 16 июля и прибытием в Мангистау с 19 июля», — говорится в сообщении в четверг.

В компании заерили, что пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

«Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета. Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру «105», — резюмируется в сообщении.

Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии.