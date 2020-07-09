Лидерство и глобальное видение предлагают вменять в компетенции политчиновников Казахстана

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Лидерство и глобальное видение предлагают вменять в компетенции политических государственных служащих Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Для занятия политических государственных должностей требуется наличие следующих компетенций: глобальное видение, эффективная коммуникация, трансформационное лидерство. Наличие компетенций определяется при проведении собеседования с кандидатом на политическую государственную должность, проводимом должностным лицом, имеющим право назначения на политическую государственную должность, либо уполномоченным им должностным лицом», — говорится в приложении к проекту указа президента Казахстана «Об утверждении квалификационных требований к отдельным политическим государственным должностям».

Также оговаривается, что «для занятия политических государственных должностей требуется наличие у кандидатов высшего образования».

Кроме того, представлены следующие требования по опыту работы:

5. Опыт работы включает стаж государственной службы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе и (или) стаж работы в государственных и негосударственных организациях.

6. Для занятия политических государственных должностей первых заместителей и заместителей министров, назначаемых Правительством Республики Казахстан, требуется:

1) не менее шести лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее двух лет стажа государственной службы на политических государственных должностях либо на должностях корпуса «А», определенных Реестром должностей политических и административных государственных служащих, либо в статусе депутата Парламента Республики Казахстан, либо в статусе судьи Верховного СудаРеспублики Казахстан, за исключением судей, прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам,либо на должностях корпуса «Б» категорий А-1, В-1, С-1,С-О-1, D-1, D-О-1, либо на должностях руководителей департаментов центральных государственных органов, либо не ниже руководителей территориальных органов и подразделений центральных государственных органов и их ведомств в областях, городах республиканского значения, столице;

2) либо не менее четырех лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее одного года стажа государственной службы на должностях, перечисленных в подпункте 1) настоящего пункта, при условии завершения обучения по государственным программам подготовки государственных служащих в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом;

3) либо не менее шести лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее двух лет стажа работы на должностях не ниже уровня заместителей руководителей исполнительных органов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, национальных институтов развития;

4) либо не менее шести лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее четырех лет стажа работы на должностях не ниже уровня заместителей руководителей субъектов предпринимательства со среднегодовой штатной численностью не менее ста человек и среднегодовым доходом свыше стотысячекратного месячного расчетного показателя;

5) либо не менее шести лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее четырех лет стажа работы на должностях не ниже уровня заместителей руководителей некоммерческих организаций со среднегодовой штатной численностью не менее ста человек;

6) либо не менее шести лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, при условии наличия не менее полутора летстажа работы на руководящих должностях в международных,зарубежных или транснациональных организациях, зарубежных государственных структурах*, определяемых Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан;

7) либо не менее шести лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее трех лет стажа работы на руководящих должностях, при условии завершения обучения по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, определяемых Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан;

8) либо не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.

7. Для занятия политических государственных должностей первых заместителей и заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также акимов городов, являющихся административными центрами областей, требуется:

1) не менее пяти лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее двух лет стажа государственной службы на политических государственных должностях либо на должностях корпуса «А», определенных Реестром должностей политических и административных государственных служащих, либо в статусе депутата Парламента Республики Казахстан, депутата маслихата области, города республиканского значения, столицы, работающего на постоянной основе,либо в статусе судьи Верховного Суда Республики Казахстан, областного и приравненного к ним суда, за исключением судей, прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам, либо на должностях корпуса «Б» категорий А-1, В-1, С-1, С-О-1, D-1, D-О-1, Е-1, либо на должностях руководителей департаментов центральных государственных органов, либо не ниже руководителей территориальных органов и подразделений центральных государственных органов и их ведомств в областях, городах республиканского значения, столице.

2) либо не менее четырех лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее одного года стажа государственной службы на должностях, перечисленных в подпункте 1) настоящего пункта, при условии завершения обучения по государственным программам подготовки государственных служащих в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом;

3) либо не менее пяти лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее двух лет стажа работы на должностях не ниже уровня заместителей руководителей исполнительных органов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, национальных институтов развития;

4) либо не менее пяти лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее трех лет стажа работы на должностях не ниже уровня заместителей руководителей субъектов предпринимательства со среднегодовой штатной численностью не менее ста человек и среднегодовым доходом свыше стотысячекратного месячного расчетного показателя;

5) либо не менее пяти лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее трех лет стажа работы на должностях не ниже уровня заместителей руководителей некоммерческих организаций со среднегодовой штатной численностью не менее ста человек;

6) либо не менее пяти лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, при условии наличия не менее года стажа работы на руководящих должностях в международных, зарубежных или транснациональных организациях, зарубежных государственных структурах*, определяемых Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан;

7) либо не менее пяти лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее года стажа работы на руководящих должностях, при условии завершения обучения по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, определяемых Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан;

8) либо не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.

8. Для занятия политических государственных должностей акимов городов областного значения (за исключением городов, являющихся административными центрами областей), районов областей и районов в городах требуется:

1) не менее четырех лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее двух лет стажа государственной службы на политических государственных должностях либо на должностях корпуса «А», определенных Реестром должностей политических и административных государственных служащих, либо в статусе депутата Парламента Республики Казахстан, депутата маслихата области, города республиканского значения, столицы, работающего на постоянной основе,либо в статусе судьи Верховного Суда Республики Казахстан, областного и приравненного к ним суда, за исключением судей, прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам, либо на должностях корпуса «Б» не ниже категорий А-3, В-3, С-3, С-О-3, C-R-1, D-3, D-O-2, Е-2, E-R-1, либо на должностях не ниже руководителей управлений, помощников, советников первых руководителей центральных государственных органов, либо не ниже руководителей управлений (или на приравненных к ним должностях) территориальных органов и подразделений центральных государственных органов и их ведомств в областях, городах республиканского значения, столице.

2) либо не менее трех лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее одного года стажа государственной службы на должностях, перечисленных в подпункте 1) настоящего пункта, при условии завершения обучения по государственным программам подготовки государственных служащих в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом;

3) либо не менее четырех лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее двух лет стажа работы на должностях не ниже руководителей департаментов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, национальных институтов развития;

4) либо не менее четырех лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее двух лет стажа работы на должностях не ниже уровня заместителей руководителей субъектов предпринимательства со среднегодовой штатной численностью не менее пятидесяти человек и среднегодовым доходом свыше пятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя;

5) либо не менее четырех лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее двух лет стажа работы на должностях не ниже уровня заместителей руководителей некоммерческих организаций со среднегодовой штатной численностью не менее пятидесяти человек;

6) либо не менее четырех лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, при условии наличия не менее шести месяцев стажа работы на руководящих должностях в международных, зарубежных или транснациональных организациях, зарубежных государственных структурах*, определяемых Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан;

7) либо не менее четырех лет стажа работы в отрасли или по профессии, соответствующей курируемому направлению, в том числе не менее шести месяцев стажа работы на руководящих должностях, при условии завершения обучения по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, определяемых Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан;

8) либо не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.

«Трудовая деятельность в международных, зарубежных или транснациональных организациях, зарубежных государственных структурах должна осуществляться в течение последних пяти лет перед занятием политической государственной должности», — отмечается в документе.