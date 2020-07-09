Образовательный госзаказ на подготовку 5 тыс. специалистов готовит на 2020-2021 годы МЗ РК

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Государственный образовательный заказ на подготовку 5 тыс. специалистов готовит на 2020-2021 годы министерство здравоохранения Казахстана, передает корреспондент агентства.

Согласно представленному в четверг проекту приказа минздрава «О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с послесредним, высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием на 2020-2021 учебный год», ведомство намерено разместить следующий государственный образовательный заказ:

1) на подготовку специалистов с послесредним образованием в организациях образования в области здравоохранения на 2020 — 2021 учебный год в количестве 400 мест;

2) на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 2020 — 2021 учебный год в количестве 500 мест;

3) на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 2020 — 2021 учебный год в количестве 2200 мест на конкурсной основе в организациях высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров;

4) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в магистратуре на 2020 — 2021 учебный год в количестве 325 мест на конкурсной основе в организациях высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров;

5) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским образованием в резидентуре на 2020 – 2021 учебный год в количестве 1500 мест;

6) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в докторантуре на 2020 – 2021 учебный год в количестве 160 мест.