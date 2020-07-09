Публиковать данные по пневмонии со следующей недели обещает минздрав РК

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Публиковать данные по пневмонии со следующей недели пообещал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«По времени мы постараемся, чтобы со следующей недели данные (по пневмонии – КазТАГ) у нас были и реально видели, потому что медики их видят. Если это интересно населению, мы тоже готовы предоставлять. Но здесь нужно понимать, что сейчас в мире такой подход, что (все формы – КазТАГ) пневмонии сейчас рассматриваются как потенциально опасные и лечение их стандартизировано с подходами по лечению коронавирусной инфекции (КВИ). И мы сейчас так воспринимаем. В этой доле сегмент обычной пневмонии тоже присутствует, это надо понимать. Я думаю, это не проблема и мы это опубликуем, чтобы была ясная картина у населения – тех больных, которые страдают именно респираторными заболеваниями в этом периоде» — сказал Цой на онлайн-брифинге в четверг.

При этом он напомнил, что в настоящее время идет подъем заболеваемости пневмонией.

«На самом деле ничего не скрывается и количество (заболевших – КазТАГ) пневмонией мы будем указывать в ближайшее время. Я просто хочу сделать так, чтобы это было на регулярной основе, сделать так, чтобы у нас эти четкие данные были. Я думаю, здесь никаких барьеров нет, чтобы это публиковать, просто все должны понимать реальные масштабы пневмонии – где-то их раза в 2-3 больше, чем по коронавирусной инфекции в среднем. Сейчас идет подъем в последнее время и летальные случаи там тоже есть, и мы будем тоже указывать, чтобы реально видели. Мы планируем, что это будет у нас на сайте», — добавил Цой.