США разыскивают казахстанца за совершение серии хакерских атак

Алматы. 9 июля. КазТАГ – Правоохранительные органы США сообщили об уголовном преследовании и розыске казахстанца Андрея Турчина, обвиняемого в серии хакерских атак, сообщает Associated Press.

«Через две недели после того, как компания по кибербезопасности раскрыла личность предполагаемого хакера из Казахстана, федеральные власти в Сиэтле обнародовали обвинительный акт 2018 года, составленный в связи с рядом компьютерных преступлений. Согласно обвинительному заключению, Андрей Турчин, известный в хакерских кругах как fxmsp, и его сообщники организовали успешную хакерскую сеть, от которой пострадали сотни организаций, включая правительственные учреждения, школы, банки и сети роскошных отелей на шести континентах. Как полагают, 37-летний Турчин находится в Казахстане», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что прокуроры держали обвинительное заключение в тайне, чтобы Турчин не узнал, что находится в розыске. Однако, по мнению прокуратуры Сиэтла, он знает об уголовном расследовании, а поскольку охранная фирма публично назвала его имя, держать расследование в тайне больше не имеет смысла. По словам прокуроров, правительство все еще надеется на его арест и доставку его в США для предъявления обвинений. Пока неизвестно, есть ли у Турчинна адвокат, который мог бы представлять его интересы.

«Работая в тесном сотрудничестве с нашими зарубежными партнерами в Национальном агентстве по борьбе с преступностью в Великобритании, а также с жертвами, специалистами в сфере безопасности и с правоохранительными органами в Казахстане, ФБР удалось пресечь преступную деятельность господина Турчина и его предполагаемого сообщника», — заявил сотрудник ФБР в Сиэтле Рэймонд Дуда.

Как сообщается, сингапурская компания по кибербезопасности Group-IB, которая ранее сотрудничала с международными правоохранительными органами, опубликовала в прошлом месяце отчет о деятельности fxmsp, назвав имя хакера.

«Компания заявила, что Турчин и его сообщники взламывали компьютеры организаций, а затем продавали доступ к их сетям на секретных форумах или в частном порядке, обещая покупателям тайную власть над компьютерной сетью. По словам Group-IB, преступная группа заработала как минимум $1,5 млн. Согласно обвинительному заключению, хакеры периодически изменяли настройки антивирусного программного обеспечения, чтобы оставаться незамеченными. Они обычно продавали доступ к сети за тысячи или десятки тысяч долларов, но за доступ к некоторым сетям они брали и по $100 тыс.» — отмечается в публикации.

По информации издания, среди жертв хакеров были администрация порта в округе Коулиц, штат Вашингтон, компания по производству нефтепродуктов на Аляске, авиакомпания, базирующаяся в Нью-Йорке, разработчик программного обеспечения. Как сообщается, Турчин обвиняется в совершении пяти видов преступлений, в том числе в сговоре с целью совершения компьютерного взлома, компьютерном мошенничестве, сговоре с целью совершения мошеннических действий с использованием электронных средств и доступа к техническим устройствам. Самое серьезное обвинение – сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств – наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.