Три самолета привезут лекарства из России и Индии – минздрав Казахстана

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Три самолета привезут лекарства из России и Индии, заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Уже сегодня два грузовых борта отправляются в Российскую Федерацию. Это мы помогаем нашим казахстанским компаниям привезти ключевые препараты, которые сейчас имеют основной ажиотаж на рынке. Помимо этого, завтра мы планируем отдельный борт грузовой, который уйдет в Индию и там тоже основные ключевые препараты, которые сейчас, по требованию на рынке, мы планируем взять», — сказал Цой на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, в Казахстан будут завезены «Цефиксим», «Осельтамивир», «Ибупрофен», «Цефтриаксон», «Дексаметазон», «Гепарин», «Меропенем», термометры.

Также, по его данным, помощь государства по доставке препаратов оказывается по просьбе частных компаний – оптовых поставщиков.