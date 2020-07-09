В центр, где лечат акима Баталова, переводят людей, когда уже не помогает ИВЛ – минздрав

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Аким Алматинской области Амандык Баталов переведен в Национальный научный кардиологический центр в Нур-Султане из-за ухудшения состояния, сообщила вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

«Да, пациент (Баталов – КазТАГ) был переведен с ухудшением состояния в Национальный научный кардиологический центр», — подтвердила Гиният на онлайн брифинге, в четверг.

По ее словам, этот центр ориентирован на время эпидемии в республиканский центр интенсивной терапии и корпоральный мембранной оксигенации. Она пояснила, что метод корпоральный мембранной оксигенации используется, когда не помогает уже искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Также, этот центр принимает больных, у которых развилась тяжелая дыхательная недостаточность на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, так называемых «коморбидных пациентов».

Таких экмоцентров в Казахстане, по ее данным, 12. Такой центр есть и в Алматы.

«Сложные, тяжелые пациенты (Алматинской области – КазТАГ), доставляются в Алматы. Когда в Алматы все аппараты загружены и пациентов много, некоторых пациентов направляют в другие экмоцентры, на освободившиеся места», — сказала Гиният.

Напомним, о заражении Баталова коронавирусной инфекцией сообщалось 22 июня – тогда в акимате отмечали, что речь идет о бессимптомной форме заболевания. 8 июля стало известно, что аким Алматинской области проходит лечение в кардиологическом центре Нур-Султана из-за одышки и сердечной недостаточности.