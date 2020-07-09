Золото значительно подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

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Алматы. 9 июля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1811,1.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 11,75.

Стоимость унции золота в евро составила 1598,48 (+2,1), а в британских фунтах – 1438,74 (+0,34).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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