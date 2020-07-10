Алматы. 10 июля. КазТАГ – 55 тонн лекарств доставлены в Алматы двумя спецрейсами из Москвы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«В аэропорт Алматы прибыли два борта гражданской авиации, которые доставили из Москвы 55 тонн медицинских препаратов по наиболее востребованным наименованиям для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии, в числе которых – противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, в ближайшие дни в розничную сеть аптек страны поступят около 150 тыс. таблеток азитромицина, около миллиона флаконов цефтриаксона, 150 тыс. упаковок препарата тамифлю, 50 тыс. упаковок арбидола и другие востребованные медицинские препараты, прибывшие спецрейсами.

«Этого объема достаточно для покрытия месячной потребности в лекарственных препаратах. Прибывшие медикаменты будет равномерно распределены и оперативно доставлены в регионы в ближайшие дни. Такой же борт для транспортировки лекарственных препаратов на следующей неделе доставит груз из Индии. В целях повышения доступности лекарственного обеспечения, и покрытия всей потребности в медикаментах, такие мероприятия будут организовываться ежемесячно», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что оперативная доставка лекарственных препаратов специальными бортами комитета гражданской авиации – одна из мер, реализуемых правительством для срочного насыщения рынка наиболее востребованными лекарствами.

«Такие рейсы будут осуществляться на регулярной основе для насыщения лекарственного рынка и постоянного пополнения аптечных сетей необходимыми препаратами», — резюмируется в сообщении.