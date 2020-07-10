Дистрибьютор медикаментов «Медсервис+» изменил условия поставок в свою пользу — волонтер

Алматы. 10 июля. КазТАГ — Валентина Владимирская. Дистрибьютор медикаментов компания «Медсервис+» изменила условия поставок в свою пользу в период пандемии и поэтому в аптеках нет лекарств, заявляет волонтер Саида Таукелева, побывавшая накануне с сотрудниками агентства РК по противодействию коррупции на складах дистрибьютора.

«Объясните, у вас есть 10 аптек, которые вы обязаны снабдить лекарствами, но сегодня вы всего 10 (упаковок – КазТАГ) дексаметазона отдали на аптеки Алматы. Разве это нормально», — говорит волонтер Таукелева, обращаясь к компании «Медсервис+», — заявила Таукелева в прямом эфире в сети Facebook в пятницу.

По ее словам, владельцы аптек испытывают дефицит, так как заявочная процедура между «Медсервис+» и аптеками изменилась.

«После начала пандемии, в одностороннем порядке «Медсервис+» изменил свои договорные отношения, теперь они хотят работать по предоплате», — сказала Таукелева.

Сейчас у компании, по ее словам, в приоритете — аптеки, с которыми им выгодно работать. Кроме того, лекарства расходятся по всем регионам.

«Цена антибиотиков, Ацикловира, и других растет ежедневно от Т500 сразу за один-три дня может вырасти на Т3 тыс. Я задала вопрос «Медсервис+» по ценообразованию. Меня убедили, что из-за пандемии, кризиса все поставщики дистрибьюторы, которые им завозят эти лекарства, поднимают эти цены», — говорит волонтер.

То, что происходит с лекарствами, это, по ее оценке, — дефицитный бардак.

«Дефицита лекарств не может быть у нас, потому что на складах все есть, все лежит. Склады ежедневно работают», — говорит Таукелева.