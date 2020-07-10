Американские биолаборатории в СНГ не проходят международных проверок

Перед открытием биолабораторий в странах СНГ американцы заранее позаботились о том, чтобы в правовом отношении отсутствовали механизмы их контроля и проверок. Поэтому когда посольство США заявляет, что в их биолаборатории в Алматы никаких исследований по коронавирусу не проводилось, то перепроверить такое невозможно. Об этом сообщили участники международной онлайн-конференции «Биологические лаборатории США: угрозы для восточноевропейского пространства и мирового сообщества» (организована интернет-газетой «Ридус» совместно с информационным агентством «Общественная служба новостей»).

«Американские биолаборатории ведут эпидемиологическую разведку вокруг России. Публикаций в научных журналах от них нет. Нельзя допускать такое вокруг своей страны», – подчеркнул российский микробиолог Михаил Супотницкий. Когда встал вопрос как такое недопущение осуществить практически, то выяснилось, что статья 6 Конвенции ООН о запрете биологического оружия 1972 г. позволяет требовать инспекций по линии Совбеза ООН.

Что касается тех государств, которые имеют на своей территории биолаборатории США (они финансируются из американского военного бюджета) – Казахстан тоже входит в данную категорию – то господин Супотницкий предлагает: «Нужно давить на эти страны дипломатическим, экономическим и военным путем. Потому что пока все разговоры вокруг биолабораторий США похожи на способ стравливания пара».

Про Центр Ричарда Лугара в Грузии (имеет 3-ю – высшую степень безопасности), на который США потратили $161 млн, Шота Апхаидзе, директор Центра исламских исследований Кавказа, указал: «Можно смело заявить, что это часть американской военной инфраструктуры в Грузии». В 2012 году, по требованию грузинских властей, 70% биолаборатории передали министерству здравоохранения Грузии, а 30% так и остались засекреченными.

«В Грузии после создания биолаборатории появились заболевания людей и животных, которых раньше никогда не было. Появились новые виды насекомых, которые уничтожают урожай и их тоже раньше не видели», – сообщил господин Апхаидзе. Болгарская журналистка Ася Иванова-Зуан в данной связи заметила, что в Центре Лугара видела создателя американского беспилотника для транспортировки насекомых на большие расстояния, а потом продемонстрировала в экран часть технической документации и схему устройства такого БПЛА.

«В Узбекистане тема американских биолабораторий полностью табуирована», – отметил Бахтиёр Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no». Кроме референс-лаборатории, открытой в 2007 году в Ташкенте, есть биолаборатории в Бухаре, Самарканде, Карши, Нукусе, Намангане и Андижане. Последнюю очень крупную лабораторию запустили в эксплуатацию в Ургенче. «За четыре года работы этой биолаборатории не видел ни одного пресс-релиза на тему чем она занимается», – заметил господин Эргашев. По его информации, в 2015-2016 гг. один узбекский журналист пытался заняться исследованием деятельности биолаборатории, но потом уперся в стену. «Стена» оказалась агрессивная и грубо посоветовала прекратить расследование, после чего он был вынужден послушаться.

«Из-за жесткого режима секретности мы не можем провести связь между заболеваниями в стране и деятельностью американских лабораторий», – подвел итог Бахтиёр Эргашев. Вместе с тем он сообщил, что коронавирус вызвал в узбекском обществе рост интереса к заболеваниям, эпидемиям и тому, что делают в стране лаборатории США.

Никита Мендкович, председатель Евразийского аналитического клуба, в связи с режимом секретности в Узбекистане заметил, что в Казахстане по американским биолабораториям все не так брутально, хотя достоверную информацию получить сложно. По его информации, в 2016 году на территории США законодательно запретили исследования по коронавирусу, а в 2017 году американский департамент обороны выделил деньги на изучение коронавируса в Алматы. «Последние 19 лет США блокируют контрольные инспекции в своих биолабораториях, – акцентировал господин Мендкович. – На что армия США тратит сотни миллионов долларов? Явно не на благотворительность или любопытство».

«Уничтожение русских активистов на Украине началось не в 2014 году, а с момента протестов против биологической лаборатории США под Харьковом», – подчеркнул Константин Кнырик, руководитель информационного агентства и телеканала «News Front». Сегодня Украина своеобразный рекордсмен по числу американских биолабораторий. Действуют они под завесой секретности, финансируются военными США. «Я как журналист COVID-19 считаю рукотворной угрозой, поскольку очень характерным был алгоритм медийного сопровождения заболевания», – добавил он.

Сергей Лущ не знает, отсутствие биолабораторий США в Беларуси – это заслуга Лукашенко или недоработка Вашингтона, но факт остается фактом.

Участники конференции сошлись на том, что необходимо на уровне ООН обновление конвенции о запрете биологического оружия и эффективный механизм проверок опасных объектов.

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