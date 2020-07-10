Токаев акимам и министрам: Забудьте такие слова, как «отпуск», «отдых» и так далее

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Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Забыть про отдых посоветовал акимам и министрам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Половина лета прошла. Будь это министры, акимы, сотрудники аппарата президента – никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как «отпуск», «отдых» и так далее», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

По его словам, для Казахстана «кризис крайне опасен в силу сырьевого характера нашей экономики».

«Нам нужен новый курс со всеми его атрибутами», — считает глава государства.

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