Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал ход реализации программы «Экономика простых вещей», сообщает пресс-служба Акорды.

«Токаев раскритиковал ход реализации программы «Экономика простых вещей», которая запущена для насыщения внутреннего рынка. Ее финансирование доведено до Т1 трлн», — говорится в сообщении Акорды, опубликованном после расширенного заседания правительства с Токаевым в пятницу.

По словам главы государства, программа «Экономика простых вещей» «задумывалась как важнейший инструмент импортозамещения и обеспечения занятости».

«Однако за полтора года существования условия программы пересматривались шесть раз, а освоена только пятая часть от всего объема – чуть более Т200 млрд. Количество субъектов обрабатывающей промышленности и доля импорта товаров народного потребления остались на прежнем уровне. Таким образом, мы выделяем деньги, не предусмотрев целевых ориентиров и встречных обязательств. Другими словами, возникла реальная опасность провала «экономики простых вещей» по подобию других программ с красивыми названиями. Со всеми вытекающими оргвыводами», — указал на недоработки Токаев.