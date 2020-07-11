Выплачивать не менее Т60 тыс. на члена семьи в локдаун предлагает властям РК «Атамекен»

Алматы. 10 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Правительство должно возобновить социальные выплаты – не менее Т60 тыс. на члена семьи, заявил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Олжас Ордабаев.

«Мы еще 3 июля обратились в Минтруда с инициативой возобновить выплату пособия, но предварительно индексировать ее (…) с учетом розничных цен на продукты питания, средства индивидуальной защиты и оплаты коммунальных услуг – не менее Т60 тыс. на члена семьи», — написал Ордабаев на своей странице в сети.

По его словам, режим чрезвычайного положения закончился, а карантин для многих отраслей продолжал действовать, и в этом заключается ловушка для работодателей, которая по Трудовому кодексу называется вынужденным простоем, ведь именно работодатель платит минимальную зарплату – Т42,5 тыс. своим работникам.

Теперь начал свое действие локдаун, по сути, карантин, и многие виды бизнеса снова, по данным зампреда НПП, должны закрыться, либо существенно ограничить деятельность.

«Под угрозой порядка 1,7 млн работников и самозанятых, причем 1,3 млн из числа МСБ (малого и среднего бизнеса)», — информирует Ордабаев.