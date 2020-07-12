Бывший вице-министр здравоохранения Казахстана возглавил ФСМС

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Назначен председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

«Болат Турганович Токежанов приказом министра здравоохранения РК назначен председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Токежанов с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года был ответственным секретарем минздрава, до этого в 2014-2017 годы был национальным координатором проекта (руководителем) «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан», софинансируемого Всемирным Банком, а еще раньше – с февраля 2013 года по август 2014 года занимал пост вице-министра здравоохранения.

Напомним, 10 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало 10 июля МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.

Как стало известно 12 июля, новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат Искалиев.