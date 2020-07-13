Экс-замакима Павлодарской области стал вице-министром информации и общественного развития

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Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ – Назначен вице-министр информации и общественного развития Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Оралов Асхат Раздыкович назначается на должность вице-министра информации и общественного развития РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Оралов с апреля 2019 года был заместителем акима Павлодарской области, до этого в период с августа 2018 года по апрель 2019 года возглавлял комитет по делам молодежи и семьи министерства общественного развития, а еще раньше – с января по август 2018 года был директором департамента молодежной политики министерства по делам религий и гражданского общества.

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