Хайпом назвал замакима Алматы сообщения об отсутствии лекарств в аптеках города

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Хайпом назвал заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев сообщения об отсутствии лекарств в аптеках города.

«Многие не знали, что у нас будет такой всплеск и увеличится распространение коронавируса и, соответственно, это породило необоснованный спрос, ажиотаж, то есть. Люди начали пачками скупать. Когда говорят, до сих пор в наших аптеках нет «Парацетамола, «Аспирина» – это необоснованные заявления. К сожалению, в социальных сетях до сих пор есть определенные люди, которые хайпуют из-за этого. Мы хотим каждому индивидуально помочь, а если кто-то хочет хайповать по этому поводу – это их работа», — заявил Туякбаев на брифинге в понедельник.

Отметим, что ранее он заявил о том, что во всех аптеках и на складах Алматы якобы имеется запас 10 самых востребованных препаратов.